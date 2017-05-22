 “الغذاء والدواء” تنبه إلى خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين من طراز ميني ميد 640 جي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تنبه إلى خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين من طراز ميني ميد 640 جي

“الغذاء والدواء” تنبه إلى خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين من طراز ميني ميد 640 جي
واس - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وجود خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين من طراز ميني ميد 640 جي (Mini-med 640G)، تصنعها شركة ميدترونيك العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الخلل في نظام تشغيل تلك الأجهزة، قد يمنع شحن البطارية الداخلية، مشيرة إلى أنه في حال حدوث هذه المشكلة، وظهور رسالة (خطأ الشحن رقم: 25)، سيعمل المنبه الصوتي، وستظهر للمريض رسالة الخطأ على شاشة المضخة.
وأوصت الهيئة بالتواصل مع خدمة العملاء لشركة ميدترونيك (Medtronic Saudi Arabia Co.) بالمملكة العربية السعودية على هاتف رقم: 966114048884، أو البريد الالكتروني ksa.ra@medtronic.com، عند رؤية رسالة (خطأ الشحن رقم: 25)، لتقديم المساعدة، بما في ذلك استبدال الجهاز مجاناً.
ودعت الهيئة للإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية، عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية: http://ncmdr.sfda.gov.sa .

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