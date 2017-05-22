 أمين غرفة الخرج يفتتح عربات الأطعمة في مشتل الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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أمين غرفة الخرج يفتتح عربات الأطعمة في مشتل الخرج

أمين غرفة الخرج يفتتح عربات الأطعمة في مشتل الخرج
المناطق - الخرج

تنظم الغرفة التجارية والصناعية بالخرج متمثلة في لجنة شباب الأعمال ملتقى عربات الأطعمة (الفود ترك) وينطلق يوم الثلاثاء 27/08/1438هـ  الموافق 23/05/2017م  بمنتزة المشتل  على شرف أمين الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس منصور بن حمود العماج , يحتوي الملتقى تعريف الشباب على كيفية البدء بهذا المشروع وربطهم مع شركات السيارات التي تناسب المشروع وشركات توريد الأطعمة والمشروبات .

كما يشمل الملتقى على ( تجمع عربات الطعام – دورات تدريبية – ورش عمل – ألعاب – مسرح أطفال – أكبر ساحة سباق سيارات – الأسر المنتجة)  .

 

يحظى هذا الملتقى بالعديد من الرعايات منها الغرفة التجارية والصناعية بالخرج  ومنتزة المشتل ونجمة المدائن وشركة بوابة المرح وستريت فود الخاصة بالعربات المتنقلة وملتقى إعلام الخرج التطوعي .

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