أمين غرفة الخرج يفتتح عربات الأطعمة في مشتل الخرج

تنظم الغرفة التجارية والصناعية بالخرج متمثلة في لجنة شباب الأعمال ملتقى عربات الأطعمة (الفود ترك) وينطلق يوم الثلاثاء 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م بمنتزة المشتل على شرف أمين الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس منصور بن حمود العماج , يحتوي الملتقى تعريف الشباب على كيفية البدء بهذا المشروع وربطهم مع شركات السيارات التي تناسب المشروع وشركات توريد الأطعمة والمشروبات .

كما يشمل الملتقى على ( تجمع عربات الطعام – دورات تدريبية – ورش عمل – ألعاب – مسرح أطفال – أكبر ساحة سباق سيارات – الأسر المنتجة) .

يحظى هذا الملتقى بالعديد من الرعايات منها الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ومنتزة المشتل ونجمة المدائن وشركة بوابة المرح وستريت فود الخاصة بالعربات المتنقلة وملتقى إعلام الخرج التطوعي .