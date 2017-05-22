 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6987.65 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6987.65 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6987.65 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.88 نقطة ليقفل عند مستوى 6987.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 63 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وسلامة, والمجموعة السعودية, ومجموعة فتيحي، والإنماء طوكيو مارين، الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اليمامة للحديد, ودار الأركان, ونادك, وجدوى ريت الحرمين, والشرقية للتنمية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.3% و 2.13%.
فيما كانت أسهم دار الأركان, والإنماء، وجدوى ريت الحرمين, والرياض ريت، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, وجدوى ريت الحرمين، والراجحي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 41.93 نقطة ليقفل عند مستوى 4236.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 188 صفقة.

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