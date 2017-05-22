 نائب أمير القصيم يحث المحافظين على مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يحث المحافظين على مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين

نائب أمير القصيم يحث المحافظين على مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين
المناطق - بريدة

حث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، محافظي المحافظات على مضاعفة الجهد والعمل لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة ، مثنياً سموه على الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، منوهاً بما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام من لدن سمو أمير منطقة القصيم متمنياً التوفيق للجميع.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأثنين ، محافظ رياض الخبراء فهد السلطان يرافقه عدداً من أهالي المحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه ، عبر محافظ وأهالي رياض الخبراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سمو نائب أمير المنطقة لهم ، مثمنين الدعم والرعاية التي تحظى بها المحافظة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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