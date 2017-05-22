 أمير القصيم: المرصد الحضري ذراع مهم في مسيرة التنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: المرصد الحضري ذراع مهم في مسيرة التنمية

أمير القصيم: المرصد الحضري ذراع مهم في مسيرة التنمية
المناطق - بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح فعاليات قمة الرياض ، وما حققته من نجاح في طرق معالجة ونبذ التطرف والإرهاب وتجفيف مصادره ، مثنياً على تلك الجهود التي بذلت في نجاح تلك القمم.

وبارك سموه تأسيس المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف (اعتدال) ومقره الرياض ، بحضور قادة 55 دولة عربية وإسلامية ووفود دولية شهدت انطلاقة ذلك الإنجاز الأمني والدولي الذي سيسجل للمملكة بكل فخرٍ واعتزاز ، منوهاً بالأهداف الاستراتيجية للمركز المتمثلة في تعزيز التعايش والتسامح بين الشعوب ، ومحاربة التطرف فكرياً وإعلامياً ورقمياً.

وقد هنأ سمو الأمير فيصل بن مشعل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظها الله – ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، سائلاً الله القبول للجميع. 

وأشاد سمو رئيس مجلس المنطقة بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم لآلية الرصد الحضري ، ومتابعة مؤشراته ونتائجه ، لما له من دور في تسليط الضوء على الملاحظات وأوجه القصور ،  وتحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة ، ليتم دراستها بشكل أكبر ، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها ، مشيداً بما يسهم به المرصد الحضري في حل الكثير من المشاكل كونه ذراعاً مهماً في مسيرة التنمية بالمنطقة بتظافر وتعاون شركاء التنمية كافة ، الذي نتج عنه هذا الزخم من المؤشرات والمعطيات التي ستخدم بمشيئة الله في التطور والتنمية للمنطقة.

جاء ذلك في مستهل كلمة سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ، خلال ترأسه جلسة المجلس الغير عادية للعام المالي الحالي 1438/1439هـ اليوم الاثنين ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ومحافظي المحافظات بالمنطقة ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي ، إن المجلس استمع من أمين المنطقة أمين مجلس المرصد الحضري المهندس محمد المجلي ، وكذلك من خبير المراصد الحضرية بالأمم المتحدة الدكتور حسني محمد سيد ، لأبرز إنجازات المرصد الحضري ، وقيم المؤشرات الحضرية لحاضرة بريدة ، وبعض محافظات المنطقة ، التي تم إنتاجها ، إذ بلغت ما يقارب 131 مؤشراً حضرياً ، تناولت أهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ، حيث تضع تصوراً للحالة الحضرية في ضوء قياسات كمّية ، ومقارناتٌ محايدة ، من خلال مؤشرات المرصد ، التي ستسهم في مجموعها بإعداد رؤية شاملة للتنمية ، ودعم متخذي القرار على كافة المستويات.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس والحضور على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

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