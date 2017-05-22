 نائب أمير القصيم: توفير الخدمات للمواطن أمر واجب على كل مسئول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم: توفير الخدمات للمواطن أمر واجب على كل مسئول

نائب أمير القصيم: توفير الخدمات للمواطن أمر واجب على كل مسئول
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظهم الله ـ حريصة دائمًا على تقديم كافة الخدمات في جميع المجالات التي تهم المواطنين ، لافتاً سموه إلى أن توفير الخدمات للمواطن أمر واجب على كل مسئول ، حاثاً محافظي المحافظات على مضاعفة الجهد والعمل لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة ، مشيداً بما وصلت إليه محافظة النبهانية من تطور وتنمية ، بدعم من القيادة الرشيدة ، والاهتمام المستمر من سمو أمير المنطقة ـ حفظه الله ـ الذي يحرص على راحة المواطن بالمنطقة ورفاهيته.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأثنين ، محافظ النبهانية طارق اليحيا يرافقه عدداً من أهالي المحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه ، عبر محافظ وأهالي النبهانية عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سمو نائب أمير المنطقة لهم ، مثمنين الدعم والرعاية التي تحظى بها المحافظة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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