 الأمير منصور بن مقرن يستقبل أمين عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير منصور بن مقرن يستقبل أمين عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي

الأمير منصور بن مقرن يستقبل أمين عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم  أمين منطقة عسير صالح القاضي يرافقه رئيس المجلس البلدي  بالمنطقة اللواء متقاعد محمد بن بريق  وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

 

و في بداية اللقاء رحب  سموه بالجميع , متمنيا لرئيس وأعضاء المجلس البلدي  كل تقدم وازدهار ونجاح .

 

كما استمع الجميع إلى توجيهات سمو نائب أمير منطقة عسير، التي حثهم فيها على تقديم العمل الجاد والمخلص، والتعاون في العمل كالفريق الواحد لخدمة المنطقة , متمنياً للجميع  دوام التوفيق .

 

 من جانبهم قدم أمين منطقة عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على توجيهاته السديدة .

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