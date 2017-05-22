الأمير منصور بن مقرن يستقبل أمين عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة عسير صالح القاضي يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمنطقة اللواء متقاعد محمد بن بريق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

و في بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , متمنيا لرئيس وأعضاء المجلس البلدي كل تقدم وازدهار ونجاح .

كما استمع الجميع إلى توجيهات سمو نائب أمير منطقة عسير، التي حثهم فيها على تقديم العمل الجاد والمخلص، والتعاون في العمل كالفريق الواحد لخدمة المنطقة , متمنياً للجميع دوام التوفيق .

من جانبهم قدم أمين منطقة عسير و رئيس وأعضاء المجلس البلدي شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على توجيهاته السديدة .