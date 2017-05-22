 حوثيون يطلقون النار على موكب المبعوث الأممي في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير جازان يعزي في وفاة شهيد الواجب عبادي ترقية الدكتور نايف المعيقل إلى مرتبة أستاذ دكتور الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل آخر بعد هجوم مانشستر بر­ الأضارع­ توزع­ السلة­ الغذائية­ توحيد استحقاقات مستفيدي الضمان الاجتماعي اعتبارا من رمضان الرئيس الأمريكي يجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة هلال تبوك يستعد للعمل بالخطة السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك للعمل الطبي والإسعافي شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية فيتش: اتفاق أوبك سيقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري مهم في الأجل الطويل لأول مرة.. دوريات للشرطة المسلحة داخل قطارات بريطانيا تكليفات بتعليم المخواة

حوثيون يطلقون النار على موكب المبعوث الأممي في صنعاء

حوثيون يطلقون النار على موكب المبعوث الأممي في صنعاء
المناطق - وكالات

اعترض عناصر من ميليشيات الحوثي مدججة بالأسلحة الرشاشة، يتقدمهم القيادي صادق أبو شوارب، موكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقب خروجه من صالة مطار صنعاء، حسب ما أفاد شهود عيان وفقا لقناة “العربية”.

وأطلق أحد هؤلاء العناصر الحوثية النار باتجاه موكب المبعوث الأممي، ما دفع أفراد الحماية الأمنية المكلفة بحراسة ولد_الشيخ للرد عبر إطلاق النار وتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

وكان ولد الشيخ أحمد قد وصل إلى صنعاء في إطار جولة بدأها الأسبوع الماضي في الرياض، في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أغسطس/آب العام الماضي، بعد مشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت برفض الانقلابيين التوقيع على اتفاق عرضه المبعوث الأممي في نهاية المفاوضات.

وسبق وصول ولد الشيخ إلى صنعاء بساعات قليلة، انتقادات وجهها المتحدث باسم المتمردين #الحوثيين محمد عبد السلام للأمم المتحدة ووصفها بالعاجزة، وعدم الوفاء بتعهداتها.

الناطق باسم ميليشيات الحوثي قال إن “الأمم المتحدة لا تتحرك إلا برغبة من الأطراف الأخرى لإيهام العالم أن ثمة عملية تفاوض سياسية قائمة”.

وأضاف: “اللقاءات مع الأمم المتحدة باتت جزءا من العبث، طالما وهي عاجزة عن فعل أي شيء حتى تفي بتعهداتها الإنسانية والأخلاقية، أو تعلن موقفا صريحا”.

كما اتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحكومة الشرعية في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول من العام المنصرم.

ووفق مصادر حكومية، فإن ولد الشيخ يسعى خلال جولته الحالية لإقناع أطراف الأزمة بالموافقة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي من شأنها إعادة بناء الثقة وإبرام هدنة مؤقتة خلال رمضان قابلة للتمديد.

ووفق مصادر قريبة من ولد الشيخ أحمد، تشمل المقترحات الجديدة التي تم بحثها الأسبوع الماضي مع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه في الرياض:

– انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناء ومدينة الحديدة ووضعهما تحت إشراف الأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية ووضمان وصولها إلى المناطق المتضررة.

– توقيف العملية العسكرية التي تسعى قوات الشرعية و التحالف العربي لتنفيذها لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي لليمن.

– إعادة فتح مطار صنعاء.

– إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

– تفعيل لجان مراقبة وقف إطلاق النار.

– التحضير، إذا التزم أطراف الصراع بوقف النار، لعقد جولة مشاورات بعد رمضان.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الثالبي1

    الحوثيين لن يفو بأي وعود ولن يلتزمو عاشو على الكذب والمراوغات ويموتون عليها . نحنو ك مواطنين نعرف ذالكم فكيف بألمندوب الاممي والدول العربيه ومن خلفها مازالت تتوقع انهم سيصدقون اويلتزمون . لن يرغمهم على الاذعان سواء الحل العسكري

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>