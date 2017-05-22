مياه البدع للمناطق:الاهالي امنتنعوا عن الاشتراك ..وتغطية ٩٥ بالمائة من الأحياء بالشبكة الجديدة

تجاوباً لما نشرته “المناطق” اليوم تحت عنوان “أحياء البدع .. انقطاع المياه قرابة شهر والسكان يبحثون عن الوايتات “، وفي رد سريع تشكر عليه فرع المياة بالبدع حيث بينت أن الشبكات الجديدة تغطي (٩٥ بالمائة ) من أحياء محافظة البدع ، كما تم الاعلان عن جميع ماهو مطلوب من المواطن لتشغيل المياه على الشبكه الجديدة من خلال والاعلانات الورقية التي تم تعليقها للمواطنين ، وتم تركيب عدادات على معظم هذه الشبكات (١٢٨٠) عداد حتى الان ،وتم تشغيل الشبكات الجديده ذات العدادات الجديده، وايقاف الضخ على الشبكات القديمة لتلافي الهدر في المياه لوجود تعديات كثيره على الشبكات القديمة يتم استغلالها بالتشجير وخلافه وهذه الشبكة مخصصه للمواطن ، ولن يتم العودة للضخ في هذه الشبكات المتهالكه والا فما هي فائدة الاستبدال ، حيث امتناع كثير من المواطنين عن الاشتراك بخدمة المياه على الشبكة الجديده ويتم مطالبتهم بتشغيل الشبكه القديمة التي كانت توفر المياه بدون مقابل وامتنعو عن التسجيل في برنامج السقيا وعدم قبول الوايتات ليتم العوده للشبكة القديمه كما ذكرنا سابقاً.مع العلم الأحياء المعنيه بالتذمر هي (البلد والروضة والنهضة)، وأن جميع الشكاوي التي تقدم بها المواطنين للفرع تم معالجتها .، ويتم توفير هدر المياه من خلال الشبكة الجديدة وخفض ساعات تشغيل المضخات واستنزاف الأبار، كما أن برنامج السقيا يعمل بشكل جيد ولا يوجد تذمر من المواطنين المدرجين على البرنامج ، ويمكن للمواطن الذي ليس لديه توصيله منزليه على الشبكة التسجيل في برنامج السقيا لدى الفرع لحين تركيب عداده أو توصيلته المنزلية ، سبق وأن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة قبل فصل الشبكة المتهالكة .

أما المنازل التي لايوجد بها خزانات أرضية تقع مسؤوليتها على المالك ومهمة الفرع إيصال الخدمات للجدار الخارجي لمنزل المواطن فقط ووفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

وتهيب المياة من خلال جوال المنطقة جميع المواطنين سرعة مراجعة الفرع لاستكمال بيانات الارتقاء بالخدمة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

واختتمت ردها مبينه أن عدد العدادات المركبة للاحياء مكان التذمر هو ٦٣٧ عداد وعدد المواطنين الذين راجعوا واشتركوا ( ٩٢ ) مواطن فقط وهذا يوضح اصرار البعض على عدم الاشتراك بالخدمة والمطالبة ببقاء الشبكة المتهالكة رغم التنسيق المسبق للانتقال من الشبكة القديمة الى الشبكة الجديدة .