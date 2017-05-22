 نيابة عن أمير الجوف.. آل الشيخ دشن نظام الرصد الإلكتروني لمخالفات السرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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نيابة عن أمير الجوف.. آل الشيخ دشن نظام الرصد الإلكتروني لمخالفات السرعة

نيابة عن أمير الجوف.. آل الشيخ دشن نظام الرصد الإلكتروني لمخالفات السرعة
المناطق - الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقه الجوف دشن وكيل أماره منطقة الجوف الأستاذ / احمد بن عبدالله بن محمد ال الشيخ بمكتبه اليوم نظام الرصد الآلي  بالمنطقة .
وأوضح ممثل شركة تحكم في وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني المهندس محمد الوتيد  أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة من مراحل التطور الإستراتيجي لهذا النظام ضمن برنامج السلامة المرورية تحت مظلة وزارة الداخلية وبدعم لا محدود من
لدن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “حفظه الله” وبمتابعة من معالي مدير الأمن العام وإشراف سعادة مدير الإدارة العامة للمرور.

كما سبق ذلك تهيئة الطرق والشوارع التي سيتم متابعتها ورصد المخالفات الواقعة عليها بلوحات توضيحية للسرعات المسموح بها حتى لا يتم تجاوزها.
وأكد وكيل الامارة ان هذا النظام وضع من اجل المحافظة على الارواح وسلامة مرتادي الطرق ، مهيبا بالجميع التقيد بالسرعة المحددة ، ومتمنيا للجميع السلامة .
حضر التدشين وكلاء الإمارة ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد ال قحاط ومدير مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي

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