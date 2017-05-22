اليوم العالمي للتصلب العصبي يختتم مرحلة الدمام وينطلق إلى الرياض

بعنوان “التصلب العصبي اتحاد” الذي تنظمه المجموعة السعودية الاستشارية للتصلب العصبي المتعدد وجمعيتي “أرفى” و “ساعد” لمرضى التصلب العصبي المتعدد، وذلك في ثاني محطاتها بفندق النوفتيل بالدمام، وقد أقيمت الفعالية تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد، والتي استهدفت المرضى و ذويهم بالمنطقة، وتم خلال الفعالية التي استمرت من الرابعة وحتى التاسعة مساء بحث سبل توعيتهم حول مفهوم مرض التصلب العصبي وطبيعته، وكيفية التعايش معه، والتعامل مع التغيرات الجسدية والنفسية التي تصيب المريض من خلال الإجابة على استفسارات المرضى والمهتمين من قبل عدد من الأطباء المتخصصين.

وانطلق برنامج اليوم العالمي بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وبعد ذلك كلمة رئيس اللجنة المنظمة واستشاري المخ والأعصاب الدكتور أحمد أبو لبن حيث أشار خلال كلمته أن السبب الرئيسي في تواجد أكثر من جهة في التنظيم هو توحيد الجهود و تسهيل المهمة في خدمة المرضى وأيضا حتى يتعرف المرضى على هذه الجمعيات و كمية الدعم التي يمكن أن تقدم لهم من قبل هذه الجمعيات، ثم قدمت فرقة إكليل الاستعراضية أوبريت مقدّم لمرضى التصلب العصبي المتعدد بعنوان ” اتحادنا دعم “، وتلى ذلك تعريف عن الجمعيات المشاركة وما تقدمه كل جمعية للمستفيدين من خدمات ودعم، بعد ذلك تحدثت الدكتورة ريم البنيان نائب رئيس المجموعة السعودية الاستشارية للتصلب العصبي المتعدد عن المجموعة والبرامج التي تقدمها لمستفيديها، كما تحدث الأستاذ صقر الماجد عن جمعية أرفى وأهدافها وبرامجها وأهم منجزاتها وخططها المستقبلية في تحقيق رضى المستفيدين، وتحدث الدكتور عبدالله المقبل عن جمعية ساعد ودورها ومساهتمتها في دعم مرضى التصلب العصبي المتعدد.

بعد ذلك بدأت المحاضرات التوعوية والطبية حيث تناولت عدد من المواضيع أهمها: التعريف بمرض التصلب العصبي المتعدد، أسبابه، أعراضه وطرق تشخيصه، العلاج وآخر التطورات في أدويته، حيث قدمها كلا من الدكتورة شيرين قرشي، الدكتورة ريم البنيان، الدكتورة إيمان نسيم والدكتور أحمد أبو لبن.

بعد ذلك تحدث الأستاذ عواد البلوي والدكتورة نورة الدوسري في فقرة “ملهمون” عن تعايشهم مع المرض ونجاحهم وتغلبهم عليه، في حين فتح بعد ذلك المجال للنقاش والأسئلة من المرضى وذويهم وتجاوب معها الأطباء.

واختتمت الفعالية بتكريم المتحدثين والجمعيات والمنظمين والمتطوعين والجهات المشاركة قدمها رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد الأستاذ عبدالعزيز التركي.

من جانبه أوضح عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد: إن فعاليات اليوم العالمي جاءت هذا العام بشكل مختلف وذلك بإتحاد الجهات القائمة على دعم وخدمة مرضى التصلب العصبي المتعدد وهي المجموعة السعودية الاستشارية وجمعيتي أرفى وساعد، ونحن بجمعية أرفى سعيدين بهذا التعاون المثمر والذي يَصْب ان شاء الله في خدمة المستفيدين، والذي نسعى من خلاله إلى رفع الوعي الصحي بالمجتمع ومساعدة المرضى للتغلب على معاناتهم بتوفير الدعم لهم معنوياً ونفسياً من خلال عدد من الأنشطة التي تساعدهم على تحسين نمط حياتهم.

الجدير بالذكر إن فعاليات اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد مستمرة حيث ستكون المحطة الثالثة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض وذلك يوم الأربعاء القادم ٢٤ مايو.

يذكر أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي للإنسان و يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، حيث يلحق ضرراً بغشاء المايلين الذي يحيط بالخلايا العصبية ويحميها، مما يؤدي إلى إبطاء و عزل الإشارات العصبية الكهربائية المرسلة بين الدماغ و جسم الإنسان، وبالتالي يسبب ظهور أعراض المرض المتمثلة في حدوث اضطرابات بصرية، وضعف في العضلات، واختلال في التوازن، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الأحاسيس و التفكير والذاكرة، ويصيب الرجال والنساء في الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 الى 50 سنة، حيث يعاني مجتمعنا من غياب الوعي عن هذا المرض، ومدى أهمية توفير العوامل المساعدة لتمكين مرضى التصلب العصبي من التعايش بسهولة مع المرض، لذلك لا بد للمريض وذويه من التثقيف صحياً عن هذا المرض والجوانب المهمة والمتعددة لدعم علاجهم من خلال الصحة الجسدية و النفسية، كما أنه لابد من تفعيل دور المجتمع في دعم مرضى التصلب اللويحي وتوفير فرص اجتماعية ووظيفية تتناسب مع قدرات المرضى، فهم قادرون على العمل والإنتاج تماماً، ولا يجب أن يكون المرض عائقاً لهم عن العطاء