 امير تبوك يلتقي القنصل الفرنسي لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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امير تبوك يلتقي القنصل الفرنسي لدى المملكة

امير تبوك يلتقي القنصل الفرنسي لدى المملكة
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم قنصل جمهوريه فرنسا لدى المملكة باتريك نيكولوزو والوفد المرافق له والذي يزور منطقة تبوك حاليا.
ورحب به سمو أمير المنطقة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته عبر القنصل  الفرنسي لدى المملكة باتريك نيكولوزو عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مبديا اعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية

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