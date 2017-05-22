عمومية “ترابط” تستحدث لجان جديدة للنهوض بخدمات المرضى المحتاجين و تركز على مشاريع الاستدامة المالية بالشرقية

عقدت ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية امس اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2016 م في الدمام بحضور نائب رئيس مجلس الادارة زيد العيسى و أعضاء المجلس و تشريف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان و أعضاء الجمعية العمومية و مجموعة من الإعلاميين, أفتتح اللقاء بكلمة نائب الرئيس زيد العيسى الذي اثنى فيها على جهود الإدارة التنفيذية في توفير الخدمات للمرضى و مرافقيهم مشيداً بدعم القطاع الخاص و حث العيسى المتبرعين بتقديم العون للجمعية و الدعم المادي و المعنوي لتقوم الجمعية بدورها الفاعل لخدمة أبناء المنطقة من المرضى المحتاجين.

و أعلن بيان إبراء الذمة على السنة المالية بالتصويت في ابراء ذمة المجلس كنوع من الشفافية بعد أن قدم المحاسب القانوني تقريراً مفصلاً بعد ذلك قدم الامين العام المدير التنفيذي ناصر الزاهد تقرير للإنجازات التي وفرتها الجمعية لرعاية المرضى من خلال الخدمات الخاصة بالجمعية , و التي تعنى بالمرضى المحتاجين و مرافقيهم. و من خلال التقرير الذي يوضح حجم الخدمات التي تضاعفت منذ انطلاق نشاط الجمعية في منتصف 1432 هـ فقد بلغت عدد أيام التنويم للمرضى القادمين من خارج المدينة 22 الف ليلة و تم صرف أجهزة طبية بقيمة بلغت 5 مليون و 500 الف ريال و بلغت عدد رحلات التوصيل المرضى من و الى المستشفيات و مقر اقامتهم 3000 رحلة توصيل.

ثم عرضت إدارة الجمعية استمارة الترشيح للجان المقترحة ضمن الهيكلة الجديدة لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية الانضمام لها ثم تلاها التصويت على تعديل رسوم اشتراك العضوية , و الذي اقره الأعضاء بزيادته عضوية عامل بقيمة 500 ريال و عضوية منتسب 250 ريال سنوياً بعد ذلك ناقشت الجمعية العمومية استثمار ارض العزيزية بالخبر و تفويض مجلس إدارة الجمعية في شراء و بيع العقارات و استثمار أموال الجمعية لتنمية إيراداتها و الاعتماد على برامج الاستدامة المالية.