 خيرية العيون تنهي توزيع السلة الرمضانية بمشاركة أكثر من 50 متطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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خيرية العيون تنهي توزيع السلة الرمضانية بمشاركة أكثر من 50 متطوع

خيرية العيون تنهي توزيع السلة الرمضانية بمشاركة أكثر من 50 متطوع
المناطق - الدمام - منال الدوسري

أنهت جمعية العيون الخيرية يوم أمس الأحد توزيع 600  سلة رمضانية على الأسر المستفيدة وذلك بالتعاون مع مجموعة فينا خير وفريق العيون التطوعي والسلة الغذائية وسواعد الخير وفريق نادي الحي التطوعي بعدد يتخطى الـ  50 متطوع ، شاركوا خلال الثلاثة أيام وتوزعوا ما بين سيارات التوزيع والمستودع لم تمنعهم درجات الحرارة من تأدية رسالتهم السامية حيث سعوا بقدر الإمكان للتواجد لخدمة أهاليهم المستفيدين ، وجاء اليوم الثالث للتوزيع للعودة على بعض الأسر التي لم تتواجد في المنزل أثناء التوزيع حرصاً من الجمعية على إيصالها لهم في منازلهم ، هذا ودعت الجمعية جميع الأسر التي لم تكن متواجده ولم تستلم السلة لزياراتها لاستلامها طوال أيام الأسبوع .

الجدير بالذكر إن الجمعية تواصل استقبالها للدعم النقدي والعيني للسلة الرمضانية طوال أيام الأسبوع في الفترتين الصباحية والمسائية باستثناء الجمعة والسبت فإنها تستقبل المتبرعين والمستفيدين في الفترة المسائية من الرابعة حتى التاسعة مساءً بالإضافة إلى استقبالها للدعم النقدي عبر حساباتها البنكية الرسمية

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