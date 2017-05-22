أمير منطقة الباحة يتفقد محافظة بلجرشي ويدشن  عدد من المشاريع بلغت 852 مليون ريال

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، بزيارة تفقدية لمحافظة بلجرشي ، اطلع خلالها على سير العمل في المحافظة ، وما يقدم من خدمات للمواطنين وبحث متطلباتهم ، كما دشن سموه عدد من المشروعات التنموية في المحافظة ومراكزها .

واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة خاصة لمشائخ القبائل في المحافظة في منازلهم ، حيث زار سموه ، شيخ قبيلة بني ظبيان الشيخ عثمان بن عبدالله بن صقر ، وشيخ قبيلة بلجرشي الشيخ احمد بن محمد بن مصبح ، وشيخ قبيلة بالشهم الشيخ علي بن احمد اللخمي ، وشيخ قبيلة بني ميمون الشيخ دخيل الله بن غرم الله الميموني ، وشيخ قبيلة الرهوة الشيخ احمد بن علي الكلي ، كما شملت زار سموه متحف بن مصبح الذي يضم العديد من اللوحات والأدوات والأعمال المتنوعة التي تحكي تراث المنطقة.

ورحب مشائخ القبائل بسمو أمير منطقة الباحة ، معربين عن شكرهم لسموه على زيارته لهم ، مؤكدين أن هذا الزيارة تدل على ما يميز شعب هذا البلد من تلاحم وتكاتف مع ولاة الأمر – حفظهم الله – .

وأعرب الأمير حسام بن سعود عن سعادته بزيارة مشائخ القبائل والالتقاء بهم عن قرب ، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام بالمواطنين الذين يحرصون على تلمس احتياجاتهم وتلبيتها ، مشيراً سموه إلى أن أبوابه مفتوحة لاستقبال الجميع والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم حول ما يهم المنطقة وأهلها.

وفي ختام الزيارات تسلم سموه عدد من الهدايا التذكارية المقدمة من مشائخ القبائل بهذه المناسبة .

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مقر محافظة بلجرشي ، حيث اطلع سموه على عدد من الخرائط واللوحات التي توضح المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظة ، مستمعاً سموه إلى شرح عن تلك المشروعات .

ثم استقبل سموه عدد من المواطنين والمراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، موجهاً سموه بسرعة إنهاء إجراءاتهم دون تأخير .

بعدها شرف الأمير حسام الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، الذي بدأ بالقران الكريم ، ثم ألقى محافظ بلجرسي سفر بن سويد الغامدي ، رحب فيها بسموه على زيارته للمحافظة ومشايخ القبائل ، منوهاً بما تحظي به المنطقة ومحافظة بلجرشي على وجه الخصوص من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة- أيدها الله – .

ثم دشن سمو أمير الباحة عدد من المشروعات التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها البالغ قيمتها نحو 852 مليون ريال ، فيما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن تلك المشروعات التي تشمل المشاريع البلدية والمياه والتعليم والصحة وغيرها.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود كلمة أكد فيها على أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين في ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة – أعزها الله –

وحث سموه شباب الوطن إلى الانخراط في القطاع الخاص الذي يمثل المستقبل الزاهر لهم وللوطن بمشيئة الله ، مبيناً سموه أهمية توجيه وتعريف الناس بمكونات الرؤية 2030، مطالباً سموه بضرورة تنفيذ المشروعات على الوجه المطلوب وفق المواصفات والمقاييس بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من محافظ بلجرشي بهذه المناسبة .

عقب ذلك ترأس سموه جلسة المجلس المحلي بمحافظة بلجرشي وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة ، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي في المحافظة.

وفي بداية الاجتماع ألقى سمو أمير المنطقة كلمة أعرب فيها عن سعادته وسروره بهذه الزيارة التي تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة للاستماع إلى مطالبهم وحاجاتهم والاجتماع بأعضاء المجلس المحلي والبلدي في المحافظة للإطلاع على المشاريع القائمة فيها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز .

وأكد سموه أن الدولة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، لا تألو جهداً في تلمس حاجات المواطنين من خلال تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، مشدداً سموه على دور المجلس المحلي والبلدي في بحث احتياجات المحافظة والمواطنين وإيصال جميع الخدمات التي تسهم في تحقيق راحة ورفاهية المواطن .

وبين سمو أمير الباحة أهمية طرح الأفكار والرؤى المناسبة التي تؤدي إلى تطور المحافظة من قبل أعضاء المجلس المحلي والبلدي، مؤكداً سموه على أهمية حل المعوقات التي تواجه المشروعات المتعثرة في المحافظة وسرعة إنجازها.

عقب ذلك ناقش سموه والحضور جدول أعمال الجلسة المتضمن الاطلاع على مشروعات مباني كليات البنين والبنات ، والمنتزه الوطني ، والمخطط المحلي التفصيلي للمحافظة ، ومشروع عقبة حزنه والطريق الدائري ، كما تم مناقشة رفع فئة بلدية بلجرشي .

رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة المكلف العميد تركي بن عبيد العتيبي ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

من جانب أخر يقوم سمو أمير المنطقة يوم غدٍ بزيارة تفقدية لمحافظتي بني حسن والمندق يلتقي خلالها عدد من المواطنين لبحث احتياجاتهم ومطالبهم ، كما يقوم سموه بزيارة مشائخ القبائل في المحافظتين ، فيما يرأس سموه جلستي المجلس المحلي والبلدي في المندق وبني حسن.