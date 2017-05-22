 ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تحتفي بالنفيعي والفقيه بمناسبة تقاعدهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تحتفي بالنفيعي والفقيه بمناسبة تقاعدهما

ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تحتفي بالنفيعي والفقيه بمناسبة تقاعدهما
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
احتفت  مدرسة  عبدالله بن عمرو بن العاص  الابتدائية  بمحافظة الطائف  باثنين  من معلميها الأفاضل  وهما  الأستاذ  نايل  النفيعي  والأستاذ  عبدالله  الفقيه  بمناسبة  تقاعدهما ومسيرتهما المليئة  بالتميز  والانجازات   واقيم  حفلا  بهذه  المناسبة  بدأ  بالقرآن الكريم تلاوة  للأستاذ  فايز  الزهراني    ثم  عرض  مرئي  أولا  عن  سيرة الأستاذ  نايل   النفيعي  ثم  عرضا  آخر  عن  سيرة  الاستاذ  عبدالله  الفقيه  بعد  ذلك  كلمة  لقائد  المدرسة الدكتور  عبدالله  الحمياني    ثم  كلمة  المعلمين  ألقاها  الأستاذ  حميدان  المالكي  بعد  ذلك  كلمة  المتقاعدين  ألقاها  الأستاذ  نايل  ثم  قصيدة  شعرية   ثم  عرض  مرئي  عن  أهم  فعاليات  وأنشطة  وإنجازات  المدرسة  خلال  العام  الدراسي  وفي  نهاية  الحفل  تم  تكريم  المحتفى  بهم  عدد من  الهدايا  والدروع  مقدمة  من معلمي  المدرسة  ومن  زملائهم  من خارج  المدرسة  ثم  أقيمت  مأدبة  العشاء  تكريما  لهم  .

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