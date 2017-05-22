 مطار الملك سعود بالباحة يُكرّم الجامعة نظير تفاعلها في خدمة المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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مطار الملك سعود بالباحة يُكرّم الجامعة نظير تفاعلها في خدمة المجتمع

مطار الملك سعود بالباحة يُكرّم الجامعة نظير تفاعلها في خدمة المجتمع
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

كرّم  مدير مطار الملك سعود بمنطقة الباحة  عبدالرحمن الهاشمي، اليوم الاثنين “جامعة الباحة” ممثلة في كلية العلوم نظير مشاركاتها في فعاليات (اليوم الأخضر) بمقر القاعة الكبرى بإدارة الجامعة.

وفي بداية التكريم نقل وكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني اهتمام وشكر معالي مدير الجامعة الدكتور نبيل بن عبدالقار كشوك على هذه الفعاليات التي تهدف إلى المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، ونقل جميع البرامج والأنشطة بكليات الجامعة إلى باحات المجتمع الخارجي، وذلك سعيا منها في خدمة المنطقة، مقدماً شكره لعميد كلية العلوم الدكتور سعد حولدار على تفعيل أنشطة وبرامج الكلية للمجتمع.

الجدير بالذكر أنّ كلية العلوم نظّمت فعاليات “اليوم الأخضر” وذلك بهدف دعم العمل البيئي في مختلف جوانبه، والتعريف بالجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل المحافظة على البيئة، وإبراز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، إضافة إلى التأكيد على التزامها بالمشاركة في الجهد المبذول للمحافظة على البيئة، وتنمية مواردها بشكل مستدام، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية البيئة وقضاياها، من خلال حث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها

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