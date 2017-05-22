25 ألف زائر لفعاليات نهاية الأسبوع الماضي في الرياض

بلغ عدد الحضور للفعاليات التي دعمتها الهيئة العامة للترفيه خلال نهاية الأسبوع الماضي مايقارب 25 ألف زائر، وتنوع الإقبال لهذه الفعاليات الجماهيرية الاستعراضية والرياضية الكبرى ، حيث أقيم يوم الجمعة 19 مايو سباق الأبطال للسيارات باستاد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو سباق سيارات سريعة بمشاركة أربعة أبطال من المملكة العربية السعودية وهم ( صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن فهد ، فلاح الجربا ، عبدالهادي القحطاني و عبدالله الدوسري ) ، وأربعة أبطال من الولايات المتحدة الأمريكية وهم ( جيمي فيزر، تومي كيندال، تاونسند بيل و غوستافو مينيزس ) حيث تنافسوا في 3 فئات مختلفة ، باستخدام نظام “مايلابس” لتوقيت السباق وانتهى السباق بتتويج البطل الأمريكي تومي كيندال بكأس سباق الأبطال. كما صحب السباق العديد من النشاطات مثل العرض البهلواني بالدراجات النارية ومسيرة الدراجات النارية الهارلي بعدد مشاركين تجاوز 350 رحال حول الرياض وهي مسيرة بعنوان على الطريق للترفيه تحمل رسالة ” لا للإرهاب” ، حيث انطلقت من ميدان الملك سلمان بالدرعية مروراً بطريق الملك خالد وطريق الملك سلمان وطريق المطار وانتهت بمقر عرض سباق السيارات باستاد الجامعة، بعدد حضور تجاوز 5500 شخص .

وأقيمت يوم السبت 20 مايو 2017 مباراة كرة القدم الإستعراضية التي استضاف فيها نادي الهلال فريق كوزموس الأمريكي بمشاركة نجوم الهلال القدامى ، مثل طارق التايب وويليهامسون وبشار عبدالله وميريل رادوي ، وبحضور النجم البرتغالي لويس فيغو على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ، وصاحب المباراة فقرة العرض المظلي وعروض المهارات الإستعراضية التفاعلية للاعبين العالميين ، وكان عدد الحضور أكثر من 13 ألف مشجع.

وأقيم في فندق الريتزكارلتون معرض الفن السعودي المعاصر والذي يستمر لمدة 3 أيام، و يستعرض نماذج من أعمال 17 فنان وفنانة سعوديين في برنامج جسور لتعزيز لتعزيز الحوار الثقافي الهادف بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية كأفراد وشعوب وإبراز المهارات الفنية السعودية ، هذا وشرفه بالحضور والتجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأقيم أيضاً في فندق الريتزكارلتون معرض أثر فعًال، الذي قدم مجموعة من أعمال الفن السعودي المعاصر ، ويستمر بازار الحرف اليدوية في بهو فندق الريتزكارلتون، ويتواجد به عدد كبير من الحرفيين لعرض أعمالهم الفنية، وينتهي يوم الاثنين 22 مايو 2017.

هذا وقد افتتح أمس في الدرعية معرض السيارات الكلاسيكية ، وهو معرض يستعرض 200 سيارة من السيارات النادرة من فترة الستينات الميلادي في جو سعودي تراثي مميز، وذلك أمام مبنى محافظة الدرعية ويستمر حتى تاريخ 23 مايو وهو معرض مجاني يستقبل الزوار يومياً من 4 وحتى 11 مساءً. وكان من الفعاليات التي دعمتها الهيئة عروض البالونات الهوائية المعبأة بالهيليوم والمناطيد الهوائية على طريق الملك خالد ، حيث تم رفع 64 بالون بأعلام الدول المشاركة في القمم التي تستضيفها المملكة ، وتم رفع منطادين هوائيين احتفاءً بضيوف المملكة العربية السعودية.

وبينت الهيئة أن بعض الفعاليات تم نقلها تلفزيونياً على الهواء مباشرة ، وحضيت باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية ، وبمتابعة كبيرة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وذكرت أن جميع هذه النشاطات والفعاليات المجانية تأتي في إطار واجبها لتوفير الخيارات الترفيهية المتنوعة لإضفاء البهجة والمرح لكافة أفراد المجتمع.