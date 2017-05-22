 تداول: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في سوق الأسهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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تداول: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في سوق الأسهم

تداول: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في سوق الأسهم
المناطق_وكالات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن صدور قرار مجلس إدارتها اليوم بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.

وأوضحت في بيان لها أنه سيتم بناءً على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداءً من تداول يوم الأحد 4 يونيو 2017 حسب التالي:

  • وحدة تغير السعر 0.01 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار أقل من 10 ريالات.
  • وحدة تغير السعر 0.02 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 10 إلى 24.98 ريال.
  • وحدة تغير السعر 0.05 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 25 إلى 49.95 ريال.
  • وحدة تغير السعر 0.10 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 50 إلى 99.90 ريال.
  • وحدة تغير السعر 0.20 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 100 ريال وأكثر.

وبينت أنه سيتم تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية المدرجة التالية:

  • أسهم السوق الرئيسية
  • أسهم (نمو- السوق الموازية)
  • الصناديق العقارية المتداولة
  • صناديق المؤشرات
  • أسهم حقوق الأولوية المتداولة

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