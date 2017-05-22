الجيش اليمني: هلاك 23 من الحوثيين وقوات المخلوع صالح إثر معارك بشرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين عن هلاك أكثر من 23 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وجرح العشرات، في معارك بمديرية نهم (40 كيلومترا شرق صنعاء).

وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي في بيان نشر قبل قليل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نسخة منه، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، في جبهة نهم، في ظل تقدم لقوات الجيش اليمني بمساندة قوات التحالف العربي، حيث تم تحرير جبال المغابر والغضاريف والمعين والصافح غربي منطقة بني بارق.

وأوضح البيان، أن مقاتلات التحالف العربي حققت إصابات كبيرة حيث دمرت مدرعتين وثلاث سيارات دورية بمن عليها من أفراد وعتاد.

واكد البيان، أن المعارك لا تزال مستمرة “وسط تقدم كبير لقوات الجيش وفرار لمليشيات الحوثي باتجاه صنعاء”.

وتدور معارك عنيفة في مديرية نهم منذ سبتمبر من العام 2015، بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح، من جهة ثانية، في حين يقول الطرف الأول إنه بات مسيطرا على أهم المواقع العسكرية في هذه المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة.