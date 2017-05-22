أمانة الحدود الشمالية تنفذ حملاتها على المطاعم والبوفيهات

أوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية‬ الدكتور مهند الدخيل أن صحة البيئة نفذت حملاتها التفتيشية على المطاعم والبوفيهات وضبطت عدد من المخالفات تمثلت في سوء النظافة وتحضير الأطعمة بطريقة غير صحية وسوء حفظ وتخزين للمواد الغذائية بالإضاقة إلى سوء النظافة الشخصية .

مشيراً

‏بأنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحدها الأعلى

وأكد الدخيل ‫ بضرورة تعاون المواطن في الإبلاغ عن المخالفات.