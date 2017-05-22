 رئيس جمهورية غينيا بيساو يلتقي عادل الجبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس جمهورية غينيا بيساو يلتقي عادل الجبير

رئيس جمهورية غينيا بيساو يلتقي عادل الجبير
المناطق_الرياض

استقبل الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو في مقر إقامته بالرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال السفير غير المقيم في غينيا بيساو عبدالله آل عبدان.

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