تمديد تكليف ” الزغيبي” مديراً للقطاع الصحي الخاص بصحه الرياض

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري ، تمديد تكليف الأستاذ صالح بن منصور الزغيبي ؛ للقيام بمهام وأعمال مدير إداره القطاع الصحي الخاص بصحه الرياض لمدة عام.

من جهته عبر الأستاذ صالح الزغيبي عن بالغ شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً بذل قصارى الجهد لتطوير منظومة العمل الصحي في صحه الرياض