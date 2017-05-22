 كوريا الشمالية تنجح في إطلاق أحدث صواريخها الباليستية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية تنجح في إطلاق أحدث صواريخها الباليستية

كوريا الشمالية تنجح في إطلاق أحدث صواريخها الباليستية
المناطق_وكالات

أكدت بيونغ يانغ اليوم أنها اجرت تجربة “ناجحة” على اطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية، كما افادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الزعيم كيم جونغ-اون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية، و”وافق على نشر منظومة السلاح هذه”. والصاروخ الذي اطلق هو من طراز بوكغوكسونغ-2، النسخة البرية من الصواريخ التي تطلق من غواصة والتي تستخدم وقودا صلبا يتيح اشتعالا
فوريا.
ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن “المعطيات التكتية والفنية مطابقة لمطالب الحز وهذا النوع من الصواريخ يجب أن يتم انتاجه سريعا على نطاق واسع لتسليح القوة الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري”.
وبحسب رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي فإن الصاروخ اطلق من بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية واجتاز 500 كلم قبل أن يسقط في بحر اليابان.

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