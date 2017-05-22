نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور دار الرعاية بالرياض

زار معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الحميدان ، ومستشار معالي الوزير الدكتور عبد العزيز الشامخ ، ومعالي الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة الهلال الأحمر سابقا ، دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، إطلعوا خلالها على الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة الغالية ” طبياً واجتماعياً ” ، وتجولوا في كافة مرافقها وأقسامها “الإدارية والاجتماعية والطبية والتعليمية والترفيهية” واستمعوا من مدير الدار عبد الله العجلان لشرح مفصل عن كل الخدمات المقدمة لكبار السن ، والتقوا كذلك بعدد من الآباء المسنين من مقيمي الدار الذين رحبوا بالوفد وتبادلوا الأحاديث معهم وأكدوا سعادتهم بما يقدم لهم معتبرين ذلك تأكيد لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بمقام الوزاره .

كما زار الوفد وحدة ” البيئة متعددة الحواس ” السنوزلين” المنشأة حديثاً والتي تم افتتاحها الأسبوع الماضي واستمعوا من مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خلود الشايع لشرح مفصل عن الوحدة وما تقدمه من خدمات تسهم في دعم برامج الرعاية والتأهيل للمسنين .

وأبدى معالي نائب الوزير اعجابه وسروره بما رآه من خدمات وتقنيات ، وحث جميع منسوبي الدار على بذل المزيد من الجهد لخدمة هذه الفئة الغالية التي تعد جزءاً هاماً لا يتجزأ من المجتمع ، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في دعم كل مامن شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية