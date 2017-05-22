جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة

أصدرالدكتور محمد القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه قراراً بتعيين الاستاذ محمد إبراهيم جلال مساعداً للمشرف العام للعمل بمنطقه مكه المكرمه ..

ويعد محمد جلال من القيادات الشابه بمنطقه مكه المكرمه حيث عمل مديراً للتوظيف بمكتب عمل جدة ومديرا لمكتب عمل الطائف ومكتب عمل الشميسي

والآن وبعد القرار يعتبر جلال مساعداً للمشرف العام لقطاع العمل في منطقه مكه المكرمه وترتبط به جميع مكاتب العمل بالمنطقه

نتمنى له كل التوفيق والنجاح