 جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

372 وحدة سكنية تغزو سوق العقار السعودي في موازنة بين العرض والطلب جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور دار الرعاية بالرياض وفاة “لؤلؤة الموساد” أخطر جاسوسة إسرائيلية في الشرق الأوسط تمديد تكليف ” الزغيبي” مديراً للقطاع الصحي الخاص بصحه الرياض كوريا الشمالية تنجح في إطلاق أحدث صواريخها الباليستية ولي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 92 من طلبة الكلية الجوية رئيس جمهورية غينيا بيساو يلتقي عادل الجبير تداول: تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في سوق الأسهم المالية تستكمل صرف مستحقات ملاك العقارات في توسعة المسجد النبوي الجامعة العربية تؤكد الأهمية البالغة لقمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة

جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة
المناطق_عادل الزهراني

أصدرالدكتور محمد القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه قراراً   بتعيين   الاستاذ محمد إبراهيم  جلال مساعداً للمشرف العام للعمل بمنطقه مكه المكرمه ..
ويعد محمد جلال من  القيادات الشابه بمنطقه مكه المكرمه  حيث  عمل مديراً  للتوظيف  بمكتب  عمل جدة ومديرا  لمكتب  عمل  الطائف  ومكتب  عمل الشميسي
والآن  وبعد القرار يعتبر جلال مساعداً  للمشرف  العام لقطاع العمل  في  منطقه مكه المكرمه وترتبط به  جميع مكاتب العمل بالمنطقه
نتمنى  له  كل  التوفيق  والنجاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>