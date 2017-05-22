372 وحدة سكنية تغزو سوق العقار السعودي في موازنة بين العرض والطلب

ينتظر قطاع العقار السعودي إضافة 372 وحدة سكنية في منافسة لاستقطاب الباحثين عن المساكن من المواطنين في محافظة جدة في الوقت الذي يعتبر فيه هذا القطاع لاعب أساسي في صناعة المستقبل ورافد كبير للاقتصاد السعودي والذي يتجلى في رؤية السعودية 2030 والاعتماد عليه كقطاع حيوي هام .

ويأتي المشروع الذي شٌيد على مساحة تقدر بـ 26 ألف متر مربع ، غرب طريق المدينة بحي السلامة ، كأحد البدائل السكنية خاصة وأنه يشتمل على مناطق تتضمن حدائق وجلسات وأخرى مخصصة لألعاب الأطفال ، مملوك من قبل صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني حيث تم تصميم وحدات المشروع السكنية بواقع عصري يلبي التطلعات المستقبلية والطلب المتنامي على قطاع الإسكان في مدينة جدة .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير السكني المهندس زهير حمزة أن مشروع “جاردينيا ريزيدنس” هو أحد ثمار التحالفات الإستراتيجية بين شركة الأهلي المالية والشركة السعودية للإقتصاد والتنمية والتطوير العقاري “سدكو للتطوير” والذي سيضفي زخماً على تحقيق متطلبات وتطلعات تأمين المسكن المريح وتطوير المشاريع العقارية المحلية المستدامة ذات المواصفات والمقاييس العالية رغم الظروف والتقلبات التي يمر بها سوق العقار حالياً .

وأضاف أن هذا المشروع يسعى لإيجاد التوازن المستمر بين العرض والطلب وقراءة توجهات السوق العقاري في الفترة المقبلة وتامين الطلب على المساكن في السنوات المقبلة وفق المعطيات المتاحة مشيراً إلى أن “سدكو للتطوير” تؤكد مكانتها كمطّور للعقـارات السكنية من خلال هذا المشروع الإسكاني والذي سيكون علامة بارزة في سوق العقار السعودي .