 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الأممي بصنعاء الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أهلي دبي الأمير تركي بن عبدالله يدشن مشروع تفطير مليون صائم القائد الكشفي سعد آل فرج: لجنة تنمية الأفلاج جامعة بها الثقافة والأدب والعمل الجاد قوات الاحتلال الإيراني تعبث بممتلكات الأحوازيين خلال مداهماتها لمنازلهم الأمير محمد بن عبد العزيز يزور محافظة أبو عريش ويشرف احتفال الأهالي الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي زعيمة المعارضة الإيرانية: قمة الرياض خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي أمير حائل يفتتح مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور بالمنطقة 372 وحدة سكنية تغزو سوق العقار السعودي في موازنة بين العرض والطلب جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي
المناطق_أمل بهكلي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان اليوم  ، بزيارة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة ضمن زياراته التفقدية للمحافظات بالمنطقة.
وشرف سموه حفل أهالي المحافظة الخطابي، الذي أُقيم بمقر مبنى المحافظة، حيث ألقى محمد بن علي قحل كلمة أهالي المحافظة قدم خلالها التهنئة باسم الجميع بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيين سموه نائبًا لأمير منطقة جازان ، متمنين لسموه التوفيق والسداد ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ثم أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
إثر ذلك شاهد سمو نائب أمير جازان عرضا للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها التابعة لبلدية محافظة أحد المسارحة وبلدية المضايا ومكتب خدمات كهرباء صامطة  بالمحافظة ومركز الحكامية .
عقب ذلك ألقى نائب أمير منطقة جازان كلمة ، رفع خلالها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالي أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب وبما يحقق تطلعات القيادة ويرضي طموحات وتطلعات أهالي جازان.
وأعرب عن سعادته بزيارة محافظة أحد المسارحة ، منوهًا بما تشهد المنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات، التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة وبمتابعة وعمل مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .
وفِي ختام الحفل التقى سموه عددًا من أبناء الشهداء بالمحافظة، مشيدًا بما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.
حضر الحفل أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدد من المسؤولين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>