الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بزيارة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة ضمن زياراته التفقدية للمحافظات بالمنطقة.

وشرف سموه حفل أهالي المحافظة الخطابي، الذي أُقيم بمقر مبنى المحافظة، حيث ألقى محمد بن علي قحل كلمة أهالي المحافظة قدم خلالها التهنئة باسم الجميع بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيين سموه نائبًا لأمير منطقة جازان ، متمنين لسموه التوفيق والسداد ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ثم أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

إثر ذلك شاهد سمو نائب أمير جازان عرضا للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها التابعة لبلدية محافظة أحد المسارحة وبلدية المضايا ومكتب خدمات كهرباء صامطة بالمحافظة ومركز الحكامية .

عقب ذلك ألقى نائب أمير منطقة جازان كلمة ، رفع خلالها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالي أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب وبما يحقق تطلعات القيادة ويرضي طموحات وتطلعات أهالي جازان.

وأعرب عن سعادته بزيارة محافظة أحد المسارحة ، منوهًا بما تشهد المنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات، التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة وبمتابعة وعمل مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

وفِي ختام الحفل التقى سموه عددًا من أبناء الشهداء بالمحافظة، مشيدًا بما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

حضر الحفل أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدد من المسؤولين