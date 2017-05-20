أمير حائل يفتتح مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور بالمنطقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم وبحضور وكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور الذي أنشئ بإمارة المنطقة بتجهيزات تقنية حديثة واطلع سموه على وصالة الانتظار وعلى التجهيزات التي ستؤدي إلى تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الإنتاجية لخدمة المراجعين بإذن الله
كما زار سموه مركز التدريب واطلع على التجهيزات الجديدة والإمكانات المقدمة فيه لدعم إمكانات وقدرات موظفي الإمارة ثم قام بجولة على المرافق المطورة بمبنى الإمارة استكمالا لانجاز مشاريع التطوير الجاري تنفيذها بالمباني وصولا لخدمة أكمل وبيئة عمل أفضل وشملت مدخل الديوان والدور الرابع الخاص بمكاتب الموظفين بعد اكتمال العمل بمكاتب الإدارات في الدور الأول والدور الثاني والرابع ثم تسلم سموه جائزة التميز التقني من معهد الشرق الأوسط بدولة الإمارات التي حصلت عليها إمارة المنطقة وقام سموه بتسلمها من الإدارة العامة لتقنية المعلومات .
وقد أدلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بتصريح صحفي بعد الجولة أعرب فيه عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الدعم المستمر لإمارات المناطق من أجل تعزيز الإمكانات وتطوير القدرات بما يتماشى مع التوجيهات الدائمة من ولاة الأمر يحفظهم الله لخدمة المراجعين في كافة المناطق مثنيا سموه على الجهود التي قام بها صاحب السموالملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وقال سموه أن الطموح لازال يتواصل من أجل مستقبل أفضل بإذن الله حاثاً سموه على مضاعفة الجهود والمتابعة الحثيثة لكل مامن شأنه تطوير المنطقة والإمارة في مختلف المجالات .
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