أمير حائل يفتتح مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور بالمنطقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم وبحضور وكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور الذي أنشئ بإمارة المنطقة بتجهيزات تقنية حديثة واطلع سموه على وصالة الانتظار وعلى التجهيزات التي ستؤدي إلى تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الإنتاجية لخدمة المراجعين بإذن الله

كما زار سموه مركز التدريب واطلع على التجهيزات الجديدة والإمكانات المقدمة فيه لدعم إمكانات وقدرات موظفي الإمارة ثم قام بجولة على المرافق المطورة بمبنى الإمارة استكمالا لانجاز مشاريع التطوير الجاري تنفيذها بالمباني وصولا لخدمة أكمل وبيئة عمل أفضل وشملت مدخل الديوان والدور الرابع الخاص بمكاتب الموظفين بعد اكتمال العمل بمكاتب الإدارات في الدور الأول والدور الثاني والرابع ثم تسلم سموه جائزة التميز التقني من معهد الشرق الأوسط بدولة الإمارات التي حصلت عليها إمارة المنطقة وقام سموه بتسلمها من الإدارة العامة لتقنية المعلومات .