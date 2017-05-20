نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان اليوم بنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد زهير بن علي محسن عقيلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي .

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية غلبينة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

كما قام سمو نائب امير جازان ، بزيارة عزاء مماثلة لأسرة الشهيد العريف محمد بن هادي ثابت حكمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن؛ وعبّر سموه أثناء زيارته لأسرة الشهيد بقرية المجصص التابعة لمحافظة أبوعريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة