 نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أهلي دبي الأمير تركي بن عبدالله يدشن مشروع تفطير مليون صائم القائد الكشفي سعد آل فرج: لجنة تنمية الأفلاج جامعة بها الثقافة والأدب والعمل الجاد قوات الاحتلال الإيراني تعبث بممتلكات الأحوازيين خلال مداهماتها لمنازلهم الأمير محمد بن عبد العزيز يزور محافظة أبو عريش ويشرف احتفال الأهالي الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد أحد المسارحة ويشرف حفل الأهالي نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي زعيمة المعارضة الإيرانية: قمة الرياض خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي أمير حائل يفتتح مبنى إدارة الاستقبال والمركز الشامل لخدمة الجمهور بالمنطقة 372 وحدة سكنية تغزو سوق العقار السعودي في موازنة بين العرض والطلب جلال مساعداً للعمل بمنطقة مكة المكرمة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور دار الرعاية بالرياض

نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي

نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيدين العقيلي والحكمي
المناطق_أمل بهكلي
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان اليوم بنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد زهير بن علي محسن عقيلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي .
وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية غلبينة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
كما قام سمو نائب امير جازان ، بزيارة عزاء مماثلة لأسرة الشهيد العريف محمد بن هادي ثابت حكمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن؛ وعبّر سموه أثناء زيارته لأسرة الشهيد بقرية المجصص التابعة لمحافظة أبوعريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>