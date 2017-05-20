الأمير محمد بن عبد العزيز يزور محافظة أبو عريش ويشرف احتفال الأهالي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، اليوم بزيارة الى محافظة أبوعريش وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان في بداية جولته إلى عرض عن مشاريع المحافظة والتي تشمل مشروع المدينة الصناعية ومشروع مدينة تدريب الأمن العام ومشروع إسكان حرس الحدود وعدد من المشاريع التنموية بالمحافظة .

وألقى محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده كلمةً، في حفل أهالي أبوعريش الذي أُقيم بصالة الاحتفالات بالمحافظة، قدم خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن كافة أهالي المحافظة لسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان ، مستعرضًا ما شهدته المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، في ظل العناية والرعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، وبمتابعة مستمرة من صاحب الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

كما ألقى محمود الأقصم كلمة الأهالي أعرب فيها عن سعادة الجميع بهذه المناسبة ، سائلا الله تعالى التوفيق لسمو نائب أمير منطقة جازان لخدمة الدين والوطن .

من جانبه ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد كلمة نوه خلالها بما تحظى به منطقة جازان من اهتمام ورعاية وعناية من قبل القيادة الرشيدة , كما هي الحال مع كافة مناطق بلادنا المباركة , مبرزا العمل الدءوب الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لخدمة المنطقة وأهلها ، واستمرار العمل التنموي بها .

وأثنى على البطولات التي يسطرها جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي والتضحيات التي يقدمونها من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ، سائلاً الله عز وجل أن يكتب لهم النصر والتأييد .

وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير جازان هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني وعدد من المسئولين .