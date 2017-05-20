قوات الاحتلال الإيراني تعبث بممتلكات الأحوازيين خلال مداهماتها لمنازلهم

داهمت قوات كبيرة للاحتلال الإيراني عدة مدن أحوازية واعتقلت مواطنين أحوازيين ونقلتهم إلى أماكن مجهولة .

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” خبر حملة مداهمات واعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية فجر يوم السبت الماضي في مديني “الأحواز” العاصمة و “ملا ثاني”.

وقالت المصادر أن قوات كبيرة تابعة لأمن الإحتلال داهمت حي “الملاشية” في فجر السبت واعتقلت المواطنَين الأحوازيَين “نبي كريم الحيدري| البالغ من العمر “40” عاما و “حبيب الحرداني” البالغ من العمر “63” عاما ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.

وفي سياق متصل داهمت قوات كبيرة للأحتلال منازل أبناء المواطن “حبيب الحرداني” التي تقع في حي “برديس” في مدينة “الأحواز” العاصمة وقامت بحملة تفتيش وعبثت بممتلكاتهم دون أن تعرف أسباب ذلك.

يذكر أن المواطن الأحوازي “نبي كريم الحيدري” هو أخ الشهداء الثلاثة “طه وعبدالرحمن وعباس” الذين تم إعدامهم في عام “2012”، كما أن المواطن “حبيب الحرداني” هو عم الشهيد “عدنان قاسم الحرداني” الذي استشهد في الاشتباكات التي حدثت في يوم الخميس الماضي في حي “الملاشية”.

وفي سياق منفصل قالت مصادر موقع “أحوازنا” أن قوات من الحرس الثوري داهمت مدينة “ملا ثاني” في فجر يوم السبت الماضي واعتقلت مواطنَينِ أحوازيَين وهما المواطن “حسين الكعبي” البالغ من العمر “25” عاما والمواطن “عبدالكريم الخسرجي” البالغ من العمر “27” عاما ونقلتهما إلى مكان مجهول.

وفي سياق اخر أضافت المصادر أن قوات الأمن الفارسية داهمت بلدة “الكورة” التابعة لمدينة “معشور” في “14” مايو الجاري واعتقلت عدد من الأحوازيين حيث تم التعرف على هوية أربعة من مهم وهم “جلال عبد العساكرة، توفيق عبد العساكرة، رضا هاشم العواصي و حسين هاشم العواصي”

ويرى ناشطون أحوازيون أن سبب هذه الاعتقالات يعود إلى تنامي الفكر الوطني في الأحواز والذي أصبح هاجسا يؤرق الإحتلال الإيراني لجمهورية الأحواز العربية.