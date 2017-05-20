القائد الكشفي سعد آل فرج: لجنة تنمية الأفلاج جامعة بها الثقافة والأدب والعمل الجاد

حط القائد الكشفي سعد آل فرج رحاله بلجنة تنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج مختتم بها الزيارة الـ 42 لمحافظات المملكة حيث لم يتبقى على رحلته التي اطلق عليها ” رحلة الصداقة والوفاء” والتي انطلقت منذ أكثر من شهر من محافظة الأحساء جال خلالها على 42 محافظة ولم يتبقى نهاية لتلك الرحلة سوى أقل من ثلاث محافظات ثم مدينة الرياض وهي نقطة نهاية الرحلة .

وكان رئيس مجلس الإدارة بلجنة تنمية الأفلاج الأستاذ مرضي الحبشان ومنسوبي اللجنة قد استقبلوا القائد الكشفي سعد آل فرج بمقر اللجنة وتم استضافته بها طيلة أيام مكوثه بمحافظة الأفلاج .

وأكد القائد الكشفي سعد آل فرج بعد التجول بلجنة واطلاعه على أعمالها وبرامجها وصالاتها الرياضية وكافة مرفقاتها أن لجنة تنمية الأفلاج تعتبر جامعة احتضنت أبناء المجتمع كباراً وصغاراً وقدمت لهم العديد من البرامج التوعوية المتنوعة

وأضاف : رأيت فيها الثقافة والأدب والعمل الجاد المثمر الذي أثرى به السوق الحالي لرؤية الجديدة 2030 فقد حققت هذه الرؤية نتائجها خلال زمن قصير وأبنائنا جاهزين لها، مشيراً إلى ان لجنة تنمية الأفلاج أعطت وخرجت ثقافات متعددة في جميع المجالات الثقافية والإعلامية والإدارية والرياضية .

وأدرق بقوله : لجنة تنمية الأفلاج كشكول كامل من الآداب الاجتماعية التي يحتاج لها المجتمع كما أنها خرّجت سواعد شابة يحتاجها سوق العمل ، مثمناً في الوقت نفسه للقائمين على لجنة تنمية الأفلاج جهودهم المبذولة في التنظيم والمتابعة وتنوع البرامج لاحتضان شباب المحافظة