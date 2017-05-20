الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أهلي دبي

تعادل الأهلي أمام ضيفه الأهلي الإماراتي بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة في جولة الذهاب من دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم الأهلي الإماراتي بالهدف الأول عن طريق محترفه ايفرتون ريبيرو عند الدقيقة 23، وتمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل للأهلي عند الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مايو في دبي.