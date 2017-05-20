 الحكومة اليمنية تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الأممي بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الأممي بصنعاء

الحكومة اليمنية تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الأممي بصنعاء
المناطق_وكالات

أدانت وزارة الخارجية اليمنية محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وذلك بإطلاق النار بصورة مباشرة على سيارته اليوم بالقرب من مطار صنعاء من قبل عناصر تابعة للانقلابيين.

وحملت الوزارة في البيان الذي بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية، قوى الانقلاب كامل المسئولية على هذا الاعتداء على المبعوث الاممي، وقالت: لا يمكن لأي طرف ان ينفذ هكذا اعتداء في قلب العاصمة صنعاء التي تحكمها القوى الانقلابية بالحديد والنار دون ترتيب وتنسيق مسبق مع القيادات العليا لقوى الانقلاب.

وأضافت الوزارة في بيانها:” أن هذا الاعتداء الذي يأتي في الوقت الذي يبذل فيه المبعوث الاممي مساعيه من اجل السلام وتجنيب المواطنين اليمنيين ويلات الحرب وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، يمثل اعلى درجة الاستخفاف والتحدي للمجتمع الدولي من قبل هذه المليشيات التي لا تؤمن بالسياسة أو الحوار لحل الوضع القائم في اليمن “.

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