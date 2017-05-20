فقدان ٩ جنود من البحرية الماليزية خلال تصديهم لقوارب أجنبية جنوبي البلاد

قالت القوات البحرية الملكية الماليزية أن ٩ تسعة من أفرادها فقدوا خلال عملية أمنية قبالة سواحل ولاية جوهور جنوب البلاد، وأضاف البيان الذي أصدرته البحرية الماليزية أن أفراد الدورية الأمنية الماليزية كانوا يقومون بالتصدي للقوارب الأجنبية التي تمارس الصيد في المياه الماليزية.

وأوضح البيان أن المفقودين بينهم ضابط فقدوا على بعد ٢٩ ميل بحري بالقرب من منطقة تانجونج سيديلي، خلال دورية روتينية بعد رصدهم لسفينة أجنبية تقوم بأنشطة غير قانونية في المياه الماليزية.

ودفعت هذه الحادثة بالبدء بعملية تمشيط واسعة للبحث عن القارب المفقود، وشملت العملية مشاركة هيئات حكومية بحرية مثل الوكالة الماليزية للإنقاذ البحري، وجمعية الصيادين المحليين