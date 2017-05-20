 الأحوال المدنية تعلن فتح باب القبول في برنامج منتهي بالتوظيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية تعلن فتح باب القبول في برنامج منتهي بالتوظيف

الأحوال المدنية تعلن فتح باب القبول في برنامج منتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الداخلية (وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية) عن فتح باب القبول والتسجيل في البرنامج الاعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية) للرجال والنساء من خريجي الجامعات.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك الوالدين والزوج/ـة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولد أثناء خدمة والده للدولة بالخارج.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والا يكون مطروداً من احدى الكليات او المعاهد العسكرية.
– ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية او المتقدمة متزوجة من غير سعودي مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة.
– أن يكون المؤهل من جهة معترف بها لدى وزارة التعليم.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
– ألا يقل العمر عن 22 سنة ولا يزيد عن 35 سنة حسب بطاقة الهوية الوطنية.
– الإلتزام بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره.
– توخي الدقة في إدخال البيانات وسوف يتم استبعاد كل من يسجل بيانات غير صحيحة او غير مطابقة للشروط المطلوبة.
– أن تكون شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: (إدارة عامة، أنظمة أو حقوق، علوم سياسية، علم اجتماع، قانون، نظم معلومات إدارية، إدارة اعمال، شريعة).
– سيكون اعلان ارقام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ولن تقبل المراجعة للأحوال المدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.
– لن يتم النظر في أي طلب إلا من خلال التسجيل الالكتروني على رابط التسجيل والحصول على رقم طلب من خلاله.

وأفادت بأن التقديم عن طريق الرابط: http://jobs.moi.gov.sa اعتباراً من الأحد القادم 1438/9/2هـ حتى الخميس الموافق 1438/9/6هـ (الساعة 3 عصراً) وسيتم الإعلان لاحقاً عن المقبولين مبدئياً عبر الانترنت ولن تقبل المراجعة لأي إدارة أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.

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