 شاهد.. هجوم مباغت لقواتنا ينتهي بالاستيلاء على 20 موقعا للحوثي و 8 مستودعات ذخيرة وصواريخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. هجوم مباغت لقواتنا ينتهي بالاستيلاء على 20 موقعا للحوثي و 8 مستودعات ذخيرة وصواريخ

شاهد.. هجوم مباغت لقواتنا ينتهي بالاستيلاء على 20 موقعا للحوثي و 8 مستودعات ذخيرة وصواريخ
المناطق - الرياض

نجحت فواتنتا الخاصة في هجوم مباغت بمشاركة من الأشقاء السودانيين المشاركين في التحالف العربي، في الاستيلاء على أكثر من ٢٠ موقع للحوثي في ميد، و٨ مستودعات ذخاير وأسلحة، علاوة على صواريخ معدلة.

ووفقا لمقاطع فيديو، بدا عدد من المواقع التي استطاع التحالف على الاستيلاء عليها بعد فرار العناصر الانقلابية، وترك معداتهم وأسلحتهم.

ويأتي ذلك تزامنا مع استقبال المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة، عشرات الجرحى والقتلى من ميليشيات الحوثي والمخلوع الذين لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في جبهة ميدي الحدودية.

وقال مصدر طبي بالمستشفى إن الميليشيات اوصلت اكثر من ٢٠ قتيل الى ثلاجة المستشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس على متن سيارة هايلوكس، فيما أوصلت سيارات الإسعاف اكثر من خمسين جريح أسعف بعضهم الى مستشفيات العاصمه والحديدة .

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