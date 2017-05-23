أبو “إيفانكا” السعودية: مولودتي تشبهها في الشكل.. ومستعد للذهاب إلى واشنطن للقاءها !

لم يكن تفاعل المغردين فقط مع قصة رغبة الابنة الأمريكية الأولى إيفانكا ترمب، في لقاء إيفانكا السعودية (لمى حاليا)، بل امتد التفاعل إلى أوساط القراء والشارع السعودي على حد سواء.

وقد أبدى والد إيفانكا السعودية سالم العنزي الذي غيّر اسمها لاحقا إلى لمى، عن رغبته واستعداده الكامل للقاء إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتقاط صورة لابنته معها في الرياض، إذا سمحت لها الظروف، معبرا عن أن إعحابه بشخصية إيفانكا جعله يستمر في مناداة مولودته بإيفانكا أيضا رغم تغييره اسمها.

وقال العنزي وفقا لـ”عكاظ”: مستعد للذهاب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء السيدة إيفانكا مع مولودته الجديدة التي أشار إلى أنها تشبهها في الشكل.

وكان إعجاب المواطن العنزي، بابنة الرئيس الأمريكي ترمب «إيفانكا» قاده لتسمية مولودته الجديدة باسمها. وقال العنزي إنه أطلق على مولودته اسم إيفانكا، تيمناً بتحسن العلاقات السعودية – الأمريكية في عهد ترمب. وفي وثيقة جرى تداولها على نطاق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تسجيل اسم المولودة باسم «إيفانكا» في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر.

لكن العنزي غيّر لاحقا اسم ابنته إلى لمى التزاما بالقوانين المعمول بها. وكانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر ضمن الوفد المرافق للرئيس دونالد ترمب، وقد أحيطت علماً بتفاصيل هذه القصة، وعبرت عن سعادتها بذلك، وأبدت رغبة في مقابلة المولودة السعودية إذا سمحت الظروف بذلك.