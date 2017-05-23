 إليكم تحذير من “هيئة الاتصالات”: هذه الرسائل مشبوهة للوصول إلى بياناتكم البنكية فانتبهوا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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إليكم تحذير من “هيئة الاتصالات”: هذه الرسائل مشبوهة للوصول إلى بياناتكم البنكية فانتبهوا

إليكم تحذير من “هيئة الاتصالات”: هذه الرسائل مشبوهة للوصول إلى بياناتكم البنكية فانتبهوا
المناطق - الرياض

حذرت هيئة الاتصالات من التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة، وطالبت بعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأي جهة أو شخص غير موثوق، والإبلاغ عن أي جرائم معلوماتية.

وشددت الهيئة على أن جريمة المكالمات والرسائل الاحتيالية ومحاولة الوصول إلى أية بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات بدون مسوغ صحيح من النظام، يندرج تحت الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت أن تلك الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو كلتا العقوبتين.

وأشارت الهيئة إلى أن أدوات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، التي تتمثل في الذهاب إلى أقرب مركز للشرطة، أو عبر تطبيق “كلنا أمن” على الأجهزة الذكية التابع للأمن العام، وكذلك البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، إضافة إلى الاتصال بالرقم المجاني 989، أو عن طريق إرسال البلاغ إلى البريد الإلكتروني للهيئة.

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