 هذا التطبيق مهم لتنظيم الوقت والأعمال والمهام .. وإليك تفاصيله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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هذا التطبيق مهم لتنظيم الوقت والأعمال والمهام .. وإليك تفاصيله

هذا التطبيق مهم لتنظيم الوقت والأعمال والمهام .. وإليك تفاصيله
المناطق - الرياض

يعد تطبيق To-Do أحد التطبيقات العملية المهمة لتنظيم الوقت والأعمال والمهام التي أطلقتها مايكروسوفت، حيث يقدم للمستخدمين إمكانية إنشاء المهمات المختلفة سواء على شكل ملاحظات أو على شكل قوائم.

ويتميز التطبيق بآلية ذكية لتقسيم المهمات التي يتم إنشاؤها، حيث يمكن تخصيصها لتكون يومية عامة، ويمكن تخصص التنبيهات والتاريخ المحدد لكل مهمة يتم إنشاؤها.

وأضافت مايكروسوفت ميزة الاقتراحات Suggestions التي تساعد المستخدمين على إنشاء مهماتهم وتخصيصها اعتمادا على الأمور التي يقومون بكتابتها، بحيث تذكر المستخدم مثلا بضرورة إضافة أحد المشتريات لقائمة التسوق الخاصة به، أو إضافة موعد اجتماع مع شخص محدد في مكان محدد.

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