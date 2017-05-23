مقتل 19 شخصا وإصابة 60 آخرين بتفجير “مانشستر أرينا” (فيديو+صور)

قُتل 19 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بانفجار يشتبه في أنه إرهابي، في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا.

وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجار عند قاعة احتفالات مانشستر أرينا في بريطانيا حيث كانت المغنية الأمريكية أريانا جراندي تحيي حفلا.

وكتبت شرطة جريتر مانشستر على “تويتر” تقول: “استجابت الشرطة لتقارير عن حادث عند (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا. الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة”.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن قسم شرطة مكافحة الإرهاب بشمال غرب بريطانيا يتعامل مع الحادث باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

Je crains qu’on découvre la traduction anglaise de #PADAMALGAM …#ManchesterArenapic.twitter.com/EORzRpck1Y — Alex Eiev Я ن‏‎ (@MVAlekseiev) 22 mai 2017

🔴#Manchester

Ce témoin, fuyant vers la sortie du #ManchesterArena, dit que quelqu’un s’est fait tirer dessus.pic.twitter.com/NMYMORhZr3 — Deplorable Lafayette (@Marki_Lafayette) 23 mai 2017

Explosion «probablement terroriste» à l’Arena de #Manchester: 19 morts et 50 blessés pic.twitter.com/k289gx4fzQ — 🐸Ⓜ️дthi€u ن🇫🇷▽🐸 (@Mathieu71_xl) 23 mai 2017

على إثر ذلك، اجتمع عدد من ضباط مكافحة الإرهاب في العاصمة لندن، وبدأوا التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الحادث.

وأفادت تقارير، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الانفجار نفذ بواسطة انتحاري.

وتحدث بعض المسعفين في موقع الحادث عن أنهم عالجوا مصابين من “إصابات شبيهة بتلك الناجمة عن الشظايا”.

وبعد فترة وجيزة من الانفجار، أغلقت السلطات محطة “فيكتوريا” القريبة من القاعة، كما ألغت كل رحلات القطارات.

Une explosion a fait au moins 19 morts et 50 blessés, à la Manchester Arena, une salle de concert de #Manchesterpic.twitter.com/eglrogOLHG — 🐸Ⓜ️дthi€u ن🇫🇷▽🐸 (@Mathieu71_xl) 23 mai 2017

من جهتها، استنكرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الحادثة، واصفة إياها بـ”الاعتداء الإرهابي المروع”. وأضافت، في بيان، أن السلطات تعمل من أجل التعرف على التفاصيل الكاملة للحادث.

كما أعلن حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي أنه سيعلق الحملات الانتخابية للحزب عقب حادثة مانشستر.

وتعد قاعة مانشستر أرينا أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، وافتتحت في 1995 وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف شخص وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.

🇬🇧 #Manchester Double explosion signalée au Manchester Arena à la fin du concert de Ariana Grande pic.twitter.com/4Ri08PrEV5 — 🐸Ⓜ️дthi€u ن🇫🇷▽🐸 (@Mathieu71_xl) 23 mai 2017

المصدر: وكالا