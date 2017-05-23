 اليمن.. إنزال أمريكي في مأرب ومقتل 7 من القاعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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اليمن.. إنزال أمريكي في مأرب ومقتل 7 من القاعدة

اليمن.. إنزال أمريكي في مأرب ومقتل 7 من القاعدة
أرشيفية
رويترز

أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه نفذ غارة استهدفت مجمعا لتنظيم  القاعدة في  اليمن ، أسفرت عن مقتل سبعة متطرفين. وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، إن الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات.

إلى ذلك، أشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن عناصر من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قُتلوا “بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه” في محافظة  مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.

وقال المسؤولان الأميريكيان بعدما طلبا عدم الكشف عن اسميهما، بشكل منفصل إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية وإن الغارة نفذت على بعد نحو 40- 45 كيلومترا إلى الشمال من موقع غارة أميركية سابقة نفذت في أواخر يناير وأثارت جدلاً واسعاً في حينه، لا سيما بعد أن أفيد عن مقتل مدنيين فيها.

انزال للمارينز واشتباكات في البيضاء

من جهتها، أفادت مصادر قبلية في محافظتي مأرب و  البيضاء اليمنية بأن قوات  المارينز الأمريكية نفذت هجوما واسعا وعملية إنزال مظلي في عدة مناطق لمهاجمة القاعدة. وأفادت المصادر أن قصفا جويا واشتباكات جرت خلال الساعات الماضية بين جنود أمريكيين ومسلحي القاعدة في مناطق آل عواض وقيفه التابعة لمحافظة البيضاء، وفي مناطق العذلان والجوبه في محافظة مأرب وقصف مكثف أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف القاعدة

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