 يونيسيف: ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين في العالم 5 أضعاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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يونيسيف: ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين في العالم 5 أضعاف

يونيسيف: ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين في العالم 5 أضعاف
المناطق - وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في تقرير، إن عدد الأطفال اللاجئين في العالم ازداد بنحو 5 أضعاف في الفترة من عام 2010 حتى عام 2016.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تسجيل 300 ألف طفل لاجئ دون مرافق، أو منفصل عن ذويه، في 80 دولة خلال عامي 2015 و2016، مقابل 66 ألفا في عامي 2010 و2011.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر يوم الأحد، بعنوان “الطفل يبقى طفلا.. حماية الأطفال النازحين من العنف والاعتداء والاستغلال”.

وأوضح التقرير أن عددا متزايدا من هؤلاء الأطفال يسلكون طرقا بالغة الخطورة تحت رحمة المهربين والمتاجرين بالبشر غالبا، من أجل الوصول إلى وجهاتهم.

ورأى تقرير “اليونيسيف” أن هذا الأمر يبرر بوضوح الحاجة إلى نظام حماية عالمي من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال من الاستغلال والاعتداء والموت.

وأفاد التقرير بأن 200 ألف طفل، غير مصحوبين بذويهم، تقدموا بطلبات اللجوء عبر 80 دولة خلال عامي 2015 و2016، مضيفا أن 170 ألفا منهم تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا خلال الفترة ذاتها.

ولفت التقرير إلى أنه تم اعتقال 100 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم على حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك في عامي 2015 و2016.

وحسب التقرير، فإن الأطفال يشكلون ما يقرب من 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، وإن نصيب بلدان أفريقيا من هؤلاء الأطفال يبلغ 64%.

 

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