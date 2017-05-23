 أول شرطي آلي ينضم إلى شرطة دبي.. وهذه مهامه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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أول شرطي آلي ينضم إلى شرطة دبي.. وهذه مهامه

أول شرطي آلي ينضم إلى شرطة دبي.. وهذه مهامه
المناطق - دبي

انضم أول شرطي آلي ذكي في العالم، الأحد، إلى صفوف كوادر شرطة دبي، لتأدية المهام الموكلة إليه، والتعاون مع سكان دبي وملايين السياح في المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الشرطي الآلي قدم التحية للضيوف، خلال حفل استقبال، حضره نائب رئيس شرطة دبي الفريق والأمن العام في دبي ضاحي خلفان.

ويستطيع الشرطي الآلي، المزوّد بنظام ذكاء صناعي وجهاز كشف للمشاعر وحركة الأجسام ،التعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد، يصل حتى 1,5 متر، تماماً مثل رجل الشرطة البشري.

كما يمكنه رصد تعبيرات السعادة والحزن والابتسام على وجوه الناس، وتغيير تعبيراته وطريقة تحيّته، لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.

وأثناء قيامه بالدوريات في شوارع المدينة سيسخر الشرطي الآلي حلول إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي وأحدث التقنيات الذكية.

وسيستخدم برنامج التعرف على الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو مباشرة إلى مركز التحكم في شرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي إن الشرطي الآلي يعتبر أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي، إذ تم تصميمه خصيصاً لتقديم يد العون للناس في مراكز التسوق والشوارع.

وبفضل اشتماله على جهاز لوحي مدمج يمكن للناس الاستفادة من خدمات الشرطة الذكية من خلال الشرطي الآلي، وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الدفع، مما يسهم في تعزيز تجارب خدمة العملاء.

كما يمكن للشرطي الآلي أيضاً تقديم الخدمات للجمهور عبر 6 لغات مختلفة، بما فيها العربية والإنجليزية وغيرها، فضلاً عن إمكانية الدردشة والتفاعل والرد على استفسارات الجمهور والمصافحة وتقديم التحية العسكرية.

وسيسمح نظامه المتكامل بربطه مع مختلف قنوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وكذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات عبر الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية وغيرها.

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