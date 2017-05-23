ترامب يلتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، جولته الشرق أوسطية، ويواصل أيضا بعث رسائله لإيران.

وأكد ترامب بعيد وصوله إلى تل أبيب أن واشنطن لن تسمح على الإطلاق لطهران بامتلاك السلاح النووي، ودعا إيران للتوقف عن دعم الإرهاب.

وقال ترامب: “لا يمكن السماح على الإطلاق لإيران بامتلاك السلاح النووي”.

كما حثّ الرئيس الأيريكي أيضاً زعماء المنطقة على العمل الجماعي لمحاربة التطرف والإرهاب.

وتابع ترامب قائلاً: “أمامنا فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة ولشعبها وهزيمة الإرهاب، وخلق مستقبل من الوئام والازدهار والسلام. وذلك عن طريق العمل معا فقط لا توجد طريقة أخرى.

من ناحية أخرى، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي ملتزماً بالقيام بجهد شخصي لبعث عملية السلام، شرط إبداء طرفي الصراع رغبتهم بذلك، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

كما تحدّث الوزير الأمريكي عن لقاء ثلاثي أميركي إسرائيلي فلسطيني لبحث عملية السلام على أن يحدد موعده لاحقاً.