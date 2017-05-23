مقتل 12 من عناصر الميليشيا إثر قصف لطيران التحالف في مأرب

قتل 12 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرون في غارات جوية شنها اليوم طيران التحالف العربي إلى الغرب من محافظة مأرب.

وأوضح الموقع الإلكتروني للجيش اليمني أن طيران التحالف العربي قصف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية صرواح ما أدى إلى مقتل 12 من عناصرها وإصابة عدد آخر.

وتزامنت الغارات مع اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات الانقلابية في جبهة المخدرة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبالتزامن اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية نهم، إثر هجوم شنه الجيش على مواقع الميليشيات في مناطق الصافح، وبران، وبني بارق، والمدفون، وحقق خلاله تقدما في بعض المواقع.