وزيرالتعليم: قرار إعفاء قائد مدرسة “تمزيق الكتب” ليس متسرعاً واتخذ بناء على معطيات محددة

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن قراره بإعفاء قائد ابتدائية الرازي بتبوك، على خلفية واقعة تمزيق الكتب المدرسية بالقرب من المدرسة، لم يكن قراراً متسرعاً كما يردد البعض.

وأضاف العيسى وفقا لـ”عكاظ” أن الموضوع انتهى، والقرار اتخذ بناء على معطيات أساسية وليس فيه أي إشكال.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر طلاباً يمزقون كتباً مدرسية بالقرب من مدرستهم خلال فترة الاختبارات، وعلى خلفية هذه الواقعة قام وزير التعليم بإعفاء قائد المدرسة، وشكل لجنة للتحقيق عن أسباب ضعف الإشراف التربوي بالمدرسة.

يذكر أن قائد المدرسة كان قد وصف قرار وزير التعليم بإعفائه من منصبه بالمجحف، مبيناً أن واقعة تمزيق الكتب حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي، ولم تكن أمام بوابة المدرسة إنما بالجهة الشرقية من المبنى في مدرسة بها 659 طالباً، كما توعد باللجوء للقضاء لرفض القرار.