الإمارات تؤيد تمديد خفض انتاج أوبك

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تأييد الإمارات لتمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها، معربا عن تفاؤله بنتائج اجتمع أوبك.

وكتب المزروعي، على صفحته في تويتر: “نؤيد تمديد الاتفاق لفترة قادمة وسوف ندعم ما تجمع عليه الدول المشاركة في منظمة أوبك والدول المؤيدة من خارجها”.

وأشار المزروعي إلى أن الاتفاق أثمر نتائج ايجابية على السوق، مضيفا: “ندعم التمديد حيث حقق في الفترة السابقة اتزان في السوق البترولية، وحافظ على متوسط الأسعار بالرغم من زيادة إنتاج النفط الصخري”.

وأشاد بالاتفاق بين أكبر المنتجين على استمرار الالتزام بما تم الاتفاق عليه: “نغادر اليوم بمشيئة الله إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة أوبك، متفائلين بالتصريحات واللقاءات التي تمت بين الجانبين السعودي والروسي”.

وعن توقعاته لمستقبل وضع السوق، قال الوزير الإماراتي في تغريدة أخرى: “وفي حال الإجماع على تمديد الاتفاق.. نؤكد على تفاؤلنا بالنصف الثاني من العام الجاري”.