 سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي أمانة الشمالية تنفذ حملة رقابية على مغاسل الملابس ورصد عدد من المخالفات البحرين.. عملية أمنية في قرية الدراز لحفظ الأمن والنظام سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في حمص تغريم 65 منشأة مخالفة لنظام البيئة في الرياض والشرقية ومكة القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده الأرصاد: سحب ممطرة وغبار على 9 مناطق بالمملكة التمياط يكرم المعلمين المتميزين بدومة الجندل الزكاة والدخل: خسائر الشركات لن تعفيها من الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة شاهد.. المغامسي يرد على سؤال عن مشروعية زيارة ترامب للمملكة رغم مواقفه السابقة المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الخميس هل تونس على أعتاب ثورة جديدة؟.. اشتباكات مع الشرطة و إصابة 20 شرطيا والاحتجاجات تصل العاصمة

سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي

سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي
المناطق - واس

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة مانشستر إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة المحلية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع الليلة الماضية في مانشستر .
وأشارت السفارة في بيان لها إلى أنه في حال حدوث أي طارئ -لا سمح الله- الاتصال بالسفارة على الرقم (00442079173000) .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>