سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة مانشستر إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة المحلية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع الليلة الماضية في مانشستر .

وأشارت السفارة في بيان لها إلى أنه في حال حدوث أي طارئ -لا سمح الله- الاتصال بالسفارة على الرقم (00442079173000) .